- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
14 (63.63%)
Negociações com perda:
8 (36.36%)
Melhor negociação:
6.70 USD
Pior negociação:
-6.45 USD
Lucro bruto:
23.95 USD (3 136 pips)
Perda bruta:
-16.56 USD (2 167 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.49 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
28.87%
Depósito máximo carregado:
23.13%
Último negócio:
22 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
12 (54.55%)
Negociações curtas:
10 (45.45%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
0.34 USD
Lucro médio:
1.71 USD
Perda média:
-2.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.45 USD (1)
Crescimento mensal:
21.59%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.68 USD
Máximo:
6.47 USD (15.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.98% (6.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.12% (6.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|4
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|468
|GBPNZD
|151
|GBPCAD
|101
|GBPAUD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.70 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.49 USD
Máxima perda consecutiva: -4.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.29 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.79 × 690
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 662
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 96
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.26 × 94
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
22 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
5
81%
22
63%
29%
1.44
0.34
USD
USD
15%
1:300