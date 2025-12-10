- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
14 (63.63%)
損失トレード:
8 (36.36%)
ベストトレード:
6.70 USD
最悪のトレード:
-6.45 USD
総利益:
23.95 USD (3 136 pips)
総損失:
-16.56 USD (2 167 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.49 USD)
最大連続利益:
10.49 USD (5)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
28.87%
最大入金額:
23.13%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.14
長いトレード:
12 (54.55%)
短いトレード:
10 (45.45%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
0.34 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
-2.07 USD
最大連続の負け:
3 (-4.02 USD)
最大連続損失:
-6.45 USD (1)
月間成長:
21.59%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.68 USD
最大の:
6.47 USD (15.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.98% (6.46 USD)
エクイティによる:
15.12% (6.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|4
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|468
|GBPNZD
|151
|GBPCAD
|101
|GBPAUD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.70 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.49 USD
最大連続損失: -4.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.29 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.79 × 690
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 662
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 96
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.26 × 94
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
レビューなし
