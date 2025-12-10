- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
5.50 USD
Worst Trade:
-2.17 USD
Profitto lordo:
14.64 USD (2 120 pips)
Perdita lorda:
-6.21 USD (685 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.13%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
-1.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.02 USD (3)
Crescita mensile:
28.17%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.68 USD
Massimale:
4.06 USD (12.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.10% (0.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|82
|GBPCAD
|101
|GBPNZD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.50 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.84 USD
Massima perdita consecutiva: -4.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.80 × 672
|
ICMarketsSC-MT5
|0.86 × 646
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.49 × 90
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.49 × 85
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|3.27 × 15
|
GMI3-Real
|3.33 × 6
|
FPMarkets-Live
|3.55 × 11
18 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
38
USD
USD
2
80%
15
66%
100%
2.35
0.56
USD
USD
0%
1:300