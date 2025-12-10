- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
16 (66.66%)
손실 거래:
8 (33.33%)
최고의 거래:
6.70 USD
최악의 거래:
-6.45 USD
총 수익:
31.48 USD (3 890 pips)
총 손실:
-16.57 USD (2 167 pips)
연속 최대 이익:
5 (10.49 USD)
연속 최대 이익:
10.49 USD (5)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
28.87%
최대 입금량:
23.13%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.30
롱(주식매수):
13 (54.17%)
숏(주식차입매도):
11 (45.83%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
0.62 USD
평균 이익:
1.97 USD
평균 손실:
-2.07 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.02 USD)
연속 최대 손실:
-6.45 USD (1)
월별 성장률:
46.00%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.68 USD
최대한의:
6.47 USD (15.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.98% (6.46 USD)
자본금별:
15.12% (6.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|12
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.2K
|GBPNZD
|151
|GBPCAD
|101
|GBPAUD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.70 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.49 USD
연속 최대 손실: -4.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.29 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.79 × 690
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 662
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 96
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.26 × 94
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
45
USD
USD
6
83%
24
66%
29%
1.89
0.62
USD
USD
15%
1:300