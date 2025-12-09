- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
21.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
71.89 USD (7 187 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (71.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.89 USD (8)
Sharpe oranı:
1.42
Alım-satım etkinliği:
67.23%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.99 USD
Ortalama kâr:
8.99 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
7.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.60% (102.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2004 USD
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
8
100%
67%
n/a
8.99
USD
USD
10%
1:500