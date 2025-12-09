- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
56 (91.80%)
Negociações com perda:
5 (8.20%)
Melhor negociação:
39.79 USD
Pior negociação:
-26.64 USD
Lucro bruto:
589.12 USD (58 891 pips)
Perda bruta:
-108.43 USD (10 840 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (255.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.58 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
74.76%
Depósito máximo carregado:
3.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
18.04
Negociações longas:
61 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.43
Valor esperado:
7.88 USD
Lucro médio:
10.52 USD
Perda média:
-21.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-26.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.64 USD (1)
Crescimento mensal:
48.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
26.64 USD (1.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.91% (26.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.60% (102.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|481
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.79 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +255.58 USD
Máxima perda consecutiva: -26.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
2004 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
61
91%
75%
5.43
7.88
USD
USD
10%
1:500