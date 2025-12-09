- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
45 (91.83%)
Убыточных трейдов:
4 (8.16%)
Лучший трейд:
39.79 USD
Худший трейд:
-22.21 USD
Общая прибыль:
479.09 USD (47 892 pips)
Общий убыток:
-81.79 USD (8 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (255.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.58 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
71.42%
Макс. загрузка депозита:
3.35%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
17.89
Длинных трейдов:
49 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.86
Мат. ожидание:
8.11 USD
Средняя прибыль:
10.65 USD
Средний убыток:
-20.45 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-22.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.21 USD (1)
Прирост в месяц:
39.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22.21 USD (1.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.77% (19.14 USD)
По эквити:
9.60% (102.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|397
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.79 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +255.58 USD
Макс. убыток в серии: -22.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
еще 133...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2004 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
100%
49
91%
71%
5.85
8.11
USD
USD
10%
1:500