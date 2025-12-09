- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
49 (90.74%)
亏损交易:
5 (9.26%)
最好交易:
39.79 USD
最差交易:
-26.64 USD
毛利:
534.40 USD (53 422 pips)
毛利亏损:
-108.43 USD (10 840 pips)
最大连续赢利:
29 (255.58 USD)
最大连续盈利:
255.58 USD (29)
夏普比率:
0.67
交易活动:
74.76%
最大入金加载:
3.35%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
8 小时
采收率:
15.99
长期交易:
54 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.93
预期回报:
7.89 USD
平均利润:
10.91 USD
平均损失:
-21.69 USD
最大连续失误:
1 (-26.64 USD)
最大连续亏损:
-26.64 USD (1)
每月增长:
42.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26.64 USD (1.91%)
相对跌幅:
结余:
1.91% (26.64 USD)
净值:
9.60% (102.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|426
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|43K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.79 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +255.58 USD
最大连续亏损: -26.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2004 USD
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
100%
54
90%
75%
4.92
7.89
USD
USD
10%
1:500