- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
61
利益トレード:
56 (91.80%)
損失トレード:
5 (8.20%)
ベストトレード:
39.79 USD
最悪のトレード:
-26.64 USD
総利益:
589.12 USD (58 891 pips)
総損失:
-108.43 USD (10 840 pips)
最大連続の勝ち:
29 (255.58 USD)
最大連続利益:
255.58 USD (29)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
74.76%
最大入金額:
3.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
18.04
長いトレード:
61 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.43
期待されたペイオフ:
7.88 USD
平均利益:
10.52 USD
平均損失:
-21.69 USD
最大連続の負け:
1 (-26.64 USD)
最大連続損失:
-26.64 USD (1)
月間成長:
48.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
26.64 USD (1.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.91% (26.64 USD)
エクイティによる:
9.60% (102.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|481
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.79 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +255.58 USD
最大連続損失: -26.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
2004 USD/月
48%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
61
91%
75%
5.43
7.88
USD
USD
10%
1:500