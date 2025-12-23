SinyallerBölümler
Dede Yopi

Yopi46

Dede Yopi
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
14 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (53.33%)
En iyi işlem:
49.54 USD
En kötü işlem:
-20.50 USD
Brüt kâr:
288.38 USD (30 211 pips)
Brüt zarar:
-142.00 USD (13 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (167.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.79%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.95
Alış işlemleri:
26 (86.67%)
Satış işlemleri:
4 (13.33%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
4.88 USD
Ortalama kâr:
20.60 USD
Ortalama zarar:
-8.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-75.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.18 USD (6)
Aylık büyüme:
49.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.18 USD
Maksimum:
75.18 USD (37.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.59% (75.18 USD)
Varlığa göre:
1.82% (7.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
GBPJPY 4
USDJPY 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 134
GBPJPY 12
USDJPY -5
AUDJPY 4
GBPUSD 1
CHFJPY 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPJPY 1.8K
USDJPY -750
AUDJPY 669
GBPUSD 70
CHFJPY 31
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.54 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +167.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JFD-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
IG-LIVE
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
GDMFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 5
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
Windsor-REAL
0.00 × 53
STOUK-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
328 daha fazla...
Akun ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Saya menggunakan kombinasi aksi harga, struktur pasar, dan strategi tren EMA. Risiko per perdagangan terkendali, tanpa martingale, tanpa grid. Prioritas saya adalah perlindungan modal dan kinerja yang stabil.
İnceleme yok
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 02:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yopi46
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
444
USD
3
0%
30
46%
100%
2.03
4.88
USD
38%
1:500
Kopyala

