Trade:
30
Profit Trade:
14 (46.66%)
Loss Trade:
16 (53.33%)
Best Trade:
49.54 USD
Worst Trade:
-20.50 USD
Profitto lordo:
288.38 USD (30 211 pips)
Perdita lorda:
-142.00 USD (13 664 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (167.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.95 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.79%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
26 (86.67%)
Short Trade:
4 (13.33%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
4.88 USD
Profitto medio:
20.60 USD
Perdita media:
-8.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-75.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.18 USD (6)
Crescita mensile:
49.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.18 USD
Massimale:
75.18 USD (37.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.59% (75.18 USD)
Per equità:
1.82% (7.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|134
|GBPJPY
|12
|USDJPY
|-5
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|1.8K
|USDJPY
|-750
|AUDJPY
|669
|GBPUSD
|70
|CHFJPY
|31
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +49.54 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +167.95 USD
Massima perdita consecutiva: -75.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GDMFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
Akun ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Saya menggunakan kombinasi aksi harga, struktur pasar, dan strategi tren EMA. Risiko per perdagangan terkendali, tanpa martingale, tanpa grid. Prioritas saya adalah perlindungan modal dan kinerja yang stabil.
