- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
23 (32.39%)
Verlusttrades:
48 (67.61%)
Bester Trade:
49.54 USD
Schlechtester Trade:
-32.67 USD
Bruttoprofit:
446.20 USD (46 174 pips)
Bruttoverlust:
-490.49 USD (48 946 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (167.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
167.95 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
92.36%
Max deposit load:
37.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
62 (87.32%)
Short-Positionen:
9 (12.68%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-140.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.53 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-39.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
75.18 USD
Maximaler:
207.66 USD (59.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.43% (190.67 USD)
Kapital:
20.00% (18.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-45
|GBPJPY
|0
|USDJPY
|-5
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|148
|USDJPY
|-750
|AUDJPY
|669
|GBPUSD
|70
|CHFJPY
|31
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.54 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +167.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -140.53 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GDMFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
Akun ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Saya menggunakan kombinasi aksi harga, struktur pasar, dan strategi tren EMA. Risiko per perdagangan terkendali, tanpa martingale, tanpa grid. Prioritas saya adalah perlindungan modal dan kinerja yang stabil.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-39%
0
0
USD
USD
54
USD
USD
3
0%
71
32%
92%
0.90
-0.62
USD
USD
59%
1:500