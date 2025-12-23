SinaisSeções
Dede Yopi

Yopi46

Dede Yopi
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
19 (32.75%)
Negociações com perda:
39 (67.24%)
Melhor negociação:
49.54 USD
Pior negociação:
-32.67 USD
Lucro bruto:
411.54 USD (42 711 pips)
Perda bruta:
-395.16 USD (39 462 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (167.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
167.95 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
96.68%
Depósito máximo carregado:
33.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
49 (84.48%)
Negociações curtas:
9 (15.52%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.28 USD
Lucro médio:
21.66 USD
Perda média:
-10.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-140.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-140.53 USD (16)
Crescimento mensal:
29.25%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
75.18 USD
Máximo:
207.66 USD (59.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.73% (207.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.17% (58.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 45
GBPJPY 8
USDJPY 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 16
GBPJPY 0
USDJPY -5
AUDJPY 4
GBPUSD 1
CHFJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.1K
GBPJPY 144
USDJPY -750
AUDJPY 669
GBPUSD 70
CHFJPY 31
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.54 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +167.95 USD
Máxima perda consecutiva: -140.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JFD-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
IG-LIVE
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
GDMFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 5
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
Windsor-REAL
0.00 × 53
STOUK-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
328 mais ...
Akun ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Saya menggunakan kombinasi aksi harga, struktur pasar, dan strategi tren EMA. Risiko per perdagangan terkendali, tanpa martingale, tanpa grid. Prioritas saya adalah perlindungan modal dan kinerja yang stabil.
Sem comentários
2025.12.25 23:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 02:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
