Dede Yopi

Yopi46

Dede Yopi
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -11%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
16 (31.37%)
Убыточных трейдов:
35 (68.63%)
Лучший трейд:
49.54 USD
Худший трейд:
-32.67 USD
Общая прибыль:
323.38 USD (33 711 pips)
Общий убыток:
-357.86 USD (35 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (167.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
14.51%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
43 (84.31%)
Коротких трейдов:
8 (15.69%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
20.21 USD
Средний убыток:
-10.22 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-140.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.53 USD (16)
Прирост в месяц:
-11.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.18 USD
Максимальная:
205.86 USD (59.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.33% (205.86 USD)
По эквити:
19.17% (58.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
GBPJPY 7
USDJPY 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -41
GBPJPY 6
USDJPY -5
AUDJPY 4
GBPUSD 1
CHFJPY 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.8K
GBPJPY 967
USDJPY -750
AUDJPY 669
GBPUSD 70
CHFJPY 31
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.54 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +167.95 USD
Макс. убыток в серии: -140.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JFD-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
IG-LIVE
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
GDMFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 5
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
Windsor-REAL
0.00 × 53
STOUK-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
Akun ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Saya menggunakan kombinasi aksi harga, struktur pasar, dan strategi tren EMA. Risiko per perdagangan terkendali, tanpa martingale, tanpa grid. Prioritas saya adalah perlindungan modal dan kinerja yang stabil.
Нет отзывов
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 02:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
