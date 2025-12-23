- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
16 (31.37%)
Убыточных трейдов:
35 (68.63%)
Лучший трейд:
49.54 USD
Худший трейд:
-32.67 USD
Общая прибыль:
323.38 USD (33 711 pips)
Общий убыток:
-357.86 USD (35 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (167.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
14.51%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
43 (84.31%)
Коротких трейдов:
8 (15.69%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
20.21 USD
Средний убыток:
-10.22 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-140.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.53 USD (16)
Прирост в месяц:
-11.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.18 USD
Максимальная:
205.86 USD (59.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.33% (205.86 USD)
По эквити:
19.17% (58.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-41
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|-5
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPJPY
|967
|USDJPY
|-750
|AUDJPY
|669
|GBPUSD
|70
|CHFJPY
|31
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.54 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +167.95 USD
Макс. убыток в серии: -140.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GDMFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 5
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
Akun ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Saya menggunakan kombinasi aksi harga, struktur pasar, dan strategi tren EMA. Risiko per perdagangan terkendali, tanpa martingale, tanpa grid. Prioritas saya adalah perlindungan modal dan kinerja yang stabil.
