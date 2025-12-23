SeñalesSecciones
Dede Yopi

Yopi46

Dede Yopi
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 29%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
19 (32.75%)
Transacciones Irrentables:
39 (67.24%)
Mejor transacción:
49.54 USD
Peor transacción:
-32.67 USD
Beneficio Bruto:
411.54 USD (42 711 pips)
Pérdidas Brutas:
-395.16 USD (39 462 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (167.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
167.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
96.68%
Carga máxima del depósito:
33.65%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
49 (84.48%)
Transacciones Cortas:
9 (15.52%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
21.66 USD
Pérdidas medias:
-10.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-140.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.53 USD (16)
Crecimiento al mes:
29.25%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
75.18 USD
Máxima:
207.66 USD (59.95%)
Reducción relativa:
De balance:
46.73% (207.66 USD)
De fondos:
19.17% (58.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 45
GBPJPY 8
USDJPY 2
AUDJPY 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 16
GBPJPY 0
USDJPY -5
AUDJPY 4
GBPUSD 1
CHFJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.1K
GBPJPY 144
USDJPY -750
AUDJPY 669
GBPUSD 70
CHFJPY 31
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.54 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +167.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -140.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JFD-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
IG-LIVE
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 5
GDMFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 5
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
BlackwellGlobal-Live
0.00 × 3
Windsor-REAL
0.00 × 53
STOUK-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
otros 328...
Akun ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Saya menggunakan kombinasi aksi harga, struktur pasar, dan strategi tren EMA. Risiko per perdagangan terkendali, tanpa martingale, tanpa grid. Prioritas saya adalah perlindungan modal dan kinerja yang stabil.
2025.12.25 23:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 18:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 02:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
