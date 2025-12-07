- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
193 (98.46%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (1.53%)
En iyi işlem:
19.20 USD
En kötü işlem:
-1.00 USD
Brüt kâr:
518.73 USD (53 661 pips)
Brüt zarar:
-1.20 USD (120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (155.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.10 USD (55)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
517.53
Alış işlemleri:
126 (64.29%)
Satış işlemleri:
70 (35.71%)
Kâr faktörü:
432.28
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.00 USD (1)
Aylık büyüme:
39.23%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.00 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (1.00 USD)
Varlığa göre:
6.80% (21.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|79
|EURUSDm
|59
|AUDCADm
|30
|AUDUSDm
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm
|303
|EURUSDm
|121
|AUDCADm
|42
|AUDUSDm
|51
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm
|30K
|EURUSDm
|12K
|AUDCADm
|6.1K
|AUDUSDm
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.20 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +155.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Bruptal
İnceleme yok