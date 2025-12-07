SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ExaNais
Eloizio Coelho Alves

ExaNais

Eloizio Coelho Alves
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 334%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
193 (98.46%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (1.53%)
En iyi işlem:
19.20 USD
En kötü işlem:
-1.00 USD
Brüt kâr:
518.73 USD (53 661 pips)
Brüt zarar:
-1.20 USD (120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (155.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.10 USD (55)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
517.53
Alış işlemleri:
126 (64.29%)
Satış işlemleri:
70 (35.71%)
Kâr faktörü:
432.28
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.00 USD (1)
Aylık büyüme:
39.23%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.00 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (1.00 USD)
Varlığa göre:
6.80% (21.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 79
EURUSDm 59
AUDCADm 30
AUDUSDm 28
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm 303
EURUSDm 121
AUDCADm 42
AUDUSDm 51
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm 30K
EURUSDm 12K
AUDCADm 6.1K
AUDUSDm 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.20 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +155.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bruptal
İnceleme yok
2025.12.07 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol