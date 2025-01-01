SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

MSC Gold Stable Pro
Crescita
541%
Abbonati
19
Settimane
85
Trade
621
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.34
DD massimo
34%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
545%
Abbonati
18
Settimane
130
Trade
1242
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.63
DD massimo
26%
Golden Nuggets
Crescita
768%
Abbonati
51
Settimane
30
Trade
670
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.70
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 638%
Abbonati
105
Settimane
52
Trade
1608
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.89
DD massimo
33%
OnlyUJ
Crescita
281%
Abbonati
11
Settimane
73
Trade
447
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.40
DD massimo
17%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
124%
Abbonati
18
Settimane
59
Trade
567
Vincita
70%
Fattore di profitto
2.06
DD massimo
17%
Deux ex machina
Crescita
5 219%
Abbonati
3
Settimane
239
Trade
1469
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
Daily Gold Sniper
Crescita
680%
Abbonati
28
Settimane
46
Trade
145
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.25
DD massimo
34%
NoPain MT5
Crescita
1 635%
Abbonati
84
Settimane
215
Trade
5532
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 622%
Abbonati
8
Settimane
158
Trade
613
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.84
DD massimo
32%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2362 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.