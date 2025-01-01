Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 541%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 85
- Trade
- 621
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.34
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 545%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 130
- Trade
- 1242
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.63
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 768%
- Abbonati
- 51
- Settimane
- 30
- Trade
- 670
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.70
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 638%
- Abbonati
- 105
- Settimane
- 52
- Trade
- 1608
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.89
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 281%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 73
- Trade
- 447
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.40
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 124%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 59
- Trade
- 567
- Vincita
- 70%
- Fattore di profitto
- 2.06
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 5 219%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 239
- Trade
- 1469
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 680%
- Abbonati
- 28
- Settimane
- 46
- Trade
- 145
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.25
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 635%
- Abbonati
- 84
- Settimane
- 215
- Trade
- 5532
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 622%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 158
- Trade
- 613
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.84
- DD massimo
- 32%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.