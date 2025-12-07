- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
35 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (16.67%)
En iyi işlem:
6.07 USD
En kötü işlem:
-3.36 USD
Brüt kâr:
53.61 USD (5 448 pips)
Brüt zarar:
-7.64 USD (610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (13.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
10.82
Alış işlemleri:
42 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7.02
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
-1.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.22 USD (2)
Aylık büyüme:
9.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
4.25 USD (0.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.80% (4.28 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|4.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.07 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
