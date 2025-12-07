- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
35 (83.33%)
Loss Trade:
7 (16.67%)
Best Trade:
6.07 USD
Worst Trade:
-3.36 USD
Profitto lordo:
53.61 USD (5 448 pips)
Perdita lorda:
-7.64 USD (610 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
10.82
Long Trade:
42 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.02
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
1.53 USD
Perdita media:
-1.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 USD (2)
Crescita mensile:
9.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
4.25 USD (0.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.80% (4.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|4.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.07 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.06 USD
Massima perdita consecutiva: -4.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
