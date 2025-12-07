SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Betalactam system
Huynh Vu Nhut Linh

Betalactam system

Huynh Vu Nhut Linh
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
35 (83.33%)
Loss Trade:
7 (16.67%)
Best Trade:
6.07 USD
Worst Trade:
-3.36 USD
Profitto lordo:
53.61 USD (5 448 pips)
Perdita lorda:
-7.64 USD (610 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
10.82
Long Trade:
42 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.02
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
1.53 USD
Perdita media:
-1.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 USD (2)
Crescita mensile:
9.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
4.25 USD (0.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.80% (4.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 42
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 46
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.07 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.06 USD
Massima perdita consecutiva: -4.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
