- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
64 (82.05%)
亏损交易:
14 (17.95%)
最好交易:
6.15 USD
最差交易:
-6.29 USD
毛利:
121.05 USD (12 266 pips)
毛利亏损:
-26.94 USD (2 402 pips)
最大连续赢利:
11 (13.06 USD)
最大连续盈利:
25.76 USD (7)
夏普比率:
0.60
交易活动:
14.67%
最大入金加载:
7.12%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
14.82
长期交易:
78 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.49
预期回报:
1.21 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-1.92 USD
最大连续失误:
2 (-4.22 USD)
最大连续亏损:
-6.29 USD (1)
每月增长:
12.93%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
6.35 USD (1.05%)
相对跌幅:
结余:
1.14% (6.32 USD)
净值:
5.42% (28.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.15 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.06 USD
最大连续亏损: -4.22 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
20%
0
0
USD
USD
554
USD
USD
7
98%
78
82%
15%
4.49
1.21
USD
USD
5%
1:500