Huynh Vu Nhut Linh

Betalactam system

Huynh Vu Nhut Linh
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 20%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
64 (82.05%)
Transacciones Irrentables:
14 (17.95%)
Mejor transacción:
6.15 USD
Peor transacción:
-6.29 USD
Beneficio Bruto:
121.05 USD (12 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-26.94 USD (2 402 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (13.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
20.03%
Carga máxima del depósito:
7.12%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
14.82
Transacciones Largas:
78 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.49
Beneficio Esperado:
1.21 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-1.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.93%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
6.35 USD (1.05%)
Reducción relativa:
De balance:
1.14% (6.32 USD)
De fondos:
5.42% (28.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 94
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.15 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.22 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
