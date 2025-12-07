СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Betalactam system
Huynh Vu Nhut Linh

Betalactam system

Huynh Vu Nhut Linh
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 18%
VantageInternational-Live 13
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
60 (82.19%)
Убыточных трейдов:
13 (17.81%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
-6.29 USD
Общая прибыль:
111.66 USD (11 318 pips)
Общий убыток:
-25.10 USD (2 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (13.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
1.61%
Макс. загрузка депозита:
7.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
13.70
Длинных трейдов:
73 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-1.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.29 USD (1)
Прирост в месяц:
17.63%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
6.32 USD (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.14% (6.32 USD)
По эквити:
5.42% (28.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.06 USD
Макс. убыток в серии: -4.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Betalactam system
40 USD в месяц
18%
0
0
USD
547
USD
6
98%
73
82%
2%
4.44
1.19
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.