Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
60 (82.19%)
Убыточных трейдов:
13 (17.81%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
-6.29 USD
Общая прибыль:
111.66 USD (11 318 pips)
Общий убыток:
-25.10 USD (2 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (13.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
1.61%
Макс. загрузка депозита:
7.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
13.70
Длинных трейдов:
73 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-1.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.29 USD (1)
Прирост в месяц:
17.63%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
6.32 USD (1.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.14% (6.32 USD)
По эквити:
5.42% (28.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
