- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
64 (82.05%)
損失トレード:
14 (17.95%)
ベストトレード:
6.15 USD
最悪のトレード:
-6.29 USD
総利益:
121.05 USD (12 266 pips)
総損失:
-26.94 USD (2 402 pips)
最大連続の勝ち:
11 (13.06 USD)
最大連続利益:
25.76 USD (7)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
20.03%
最大入金額:
7.12%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
14.82
長いトレード:
78 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.49
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
1.89 USD
平均損失:
-1.92 USD
最大連続の負け:
2 (-4.22 USD)
最大連続損失:
-6.29 USD (1)
月間成長:
12.93%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
6.35 USD (1.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.14% (6.32 USD)
エクイティによる:
5.42% (28.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.15 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.06 USD
最大連続損失: -4.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
20%
0
0
USD
USD
554
USD
USD
7
98%
78
82%
20%
4.49
1.21
USD
USD
5%
1:500