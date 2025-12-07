- Crescimento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
64 (82.05%)
Negociações com perda:
14 (17.95%)
Melhor negociação:
6.15 USD
Pior negociação:
-6.29 USD
Lucro bruto:
121.05 USD (12 266 pips)
Perda bruta:
-26.94 USD (2 402 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (13.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
20.03%
Depósito máximo carregado:
7.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
14.82
Negociações longas:
78 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.49
Valor esperado:
1.21 USD
Lucro médio:
1.89 USD
Perda média:
-1.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.29 USD (1)
Crescimento mensal:
12.93%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
6.35 USD (1.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.14% (6.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.42% (28.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
554
USD
USD
7
98%
78
82%
20%
4.49
1.21
USD
USD
5%
1:500