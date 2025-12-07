시그널섹션
Betalactam system

Huynh Vu Nhut Linh
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 23%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
84
이익 거래:
69 (82.14%)
손실 거래:
15 (17.86%)
최고의 거래:
6.24 USD
최악의 거래:
-6.29 USD
총 수익:
138.12 USD (13 987 pips)
총 손실:
-28.09 USD (2 495 pips)
연속 최대 이익:
11 (13.06 USD)
연속 최대 이익:
25.76 USD (7)
샤프 비율:
0.64
거래 활동:
41.61%
최대 입금량:
7.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
17.33
롱(주식매수):
84 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.92
기대수익:
1.31 USD
평균 이익:
2.00 USD
평균 손실:
-1.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.22 USD)
연속 최대 손실:
-6.29 USD (1)
월별 성장률:
12.78%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
6.35 USD (1.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.14% (6.32 USD)
자본금별:
5.42% (28.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.24 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +13.06 USD
연속 최대 손실: -4.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
