- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
69 (82.14%)
손실 거래:
15 (17.86%)
최고의 거래:
6.24 USD
최악의 거래:
-6.29 USD
총 수익:
138.12 USD (13 987 pips)
총 손실:
-28.09 USD (2 495 pips)
연속 최대 이익:
11 (13.06 USD)
연속 최대 이익:
25.76 USD (7)
샤프 비율:
0.64
거래 활동:
41.61%
최대 입금량:
7.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
17.33
롱(주식매수):
84 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.92
기대수익:
1.31 USD
평균 이익:
2.00 USD
평균 손실:
-1.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.22 USD)
연속 최대 손실:
-6.29 USD (1)
월별 성장률:
12.78%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
6.35 USD (1.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.14% (6.32 USD)
자본금별:
5.42% (28.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.24 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +13.06 USD
연속 최대 손실: -4.22 USD
