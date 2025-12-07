- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
En iyi işlem:
111.59 EUR
En kötü işlem:
-497.52 EUR
Brüt kâr:
111.59 EUR (385 pips)
Brüt zarar:
-1 680.19 EUR (2 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (111.59 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
111.59 EUR (1)
Sharpe oranı:
-1.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.93
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.07
Beklenen getiri:
-313.72 EUR
Ortalama kâr:
111.59 EUR
Ortalama zarar:
-420.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 680.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 680.19 EUR (4)
Aylık büyüme:
-3.12%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 568.60 EUR
Maksimum:
1 680.19 EUR (3.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTech100
|3
|USDCHF
|1
|US30
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTech100
|-1K
|USDCHF
|-300
|US30
|-482
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTech100
|-890
|USDCHF
|-116
|US30
|-790
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.59 EUR
En kötü işlem: -498 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +111.59 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 680.19 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SpiceProp-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
