Marius-constantin Boboc

Mao2

Marius-constantin Boboc
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
SpiceProp-Trade
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
4 (23.52%)
Transacciones Irrentables:
13 (76.47%)
Mejor transacción:
1 000.61 EUR
Peor transacción:
-506.11 EUR
Beneficio Bruto:
2 175.33 EUR (2 448 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 513.01 EUR (9 204 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (1 000.61 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 000.61 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.40
Actividad comercial:
10.10%
Carga máxima del depósito:
56.82%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.94
Transacciones Largas:
6 (35.29%)
Transacciones Cortas:
11 (64.71%)
Factor de Beneficio:
0.39
Beneficio Esperado:
-196.33 EUR
Beneficio medio:
543.83 EUR
Pérdidas medias:
-424.08 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 364.01 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 364.01 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-6.64%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 457.79 EUR
Máxima:
3 569.38 EUR (7.09%)
Reducción relativa:
De balance:
6.99% (3 523.78 EUR)
De fondos:
0.92% (433.23 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTech100 12
XAUUSD 2
USDCHF 1
US30 1
AUDUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTech100 -4.7K
XAUUSD 605
USDCHF -300
US30 -482
AUDUSD 1.1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTech100 -5.9K
XAUUSD -27
USDCHF -116
US30 -790
AUDUSD 118
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 000.61 EUR
Peor transacción: -506 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 000.61 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 364.01 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SpiceProp-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.16 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.