Marius-constantin Boboc

Mao2

Marius-constantin Boboc
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
SpiceProp-Trade
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
4 (23.52%)
Verlusttrades:
13 (76.47%)
Bester Trade:
1 000.61 EUR
Schlechtester Trade:
-506.11 EUR
Bruttoprofit:
2 175.33 EUR (2 448 pips)
Bruttoverlust:
-5 513.01 EUR (9 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (1 000.61 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 000.61 EUR (1)
Sharpe Ratio:
-0.40
Trading-Aktivität:
10.10%
Max deposit load:
56.82%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.94
Long-Positionen:
6 (35.29%)
Short-Positionen:
11 (64.71%)
Profit-Faktor:
0.39
Mathematische Gewinnerwartung:
-196.33 EUR
Durchschnittlicher Profit:
543.83 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-424.08 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 364.01 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 364.01 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-6.64%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 457.79 EUR
Maximaler:
3 569.38 EUR (7.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.99% (3 523.78 EUR)
Kapital:
0.92% (433.23 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTech100 12
XAUUSD 2
USDCHF 1
US30 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTech100 -4.7K
XAUUSD 605
USDCHF -300
US30 -482
AUDUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTech100 -5.9K
XAUUSD -27
USDCHF -116
US30 -790
AUDUSD 118
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 000.61 EUR
Schlechtester Trade: -506 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 000.61 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 364.01 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SpiceProp-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.16 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
