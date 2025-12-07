СигналыРазделы
Marius-constantin Boboc

Mao2

Marius-constantin Boboc
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
SpiceProp-Trade
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
4 (25.00%)
Убыточных трейдов:
12 (75.00%)
Лучший трейд:
1 000.61 EUR
Худший трейд:
-506.11 EUR
Общая прибыль:
2 175.33 EUR (2 446 pips)
Общий убыток:
-5 511.28 EUR (9 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (1 000.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 000.61 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.42
Торговая активность:
12.67%
Макс. загрузка депозита:
56.82%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.93
Длинных трейдов:
6 (37.50%)
Коротких трейдов:
10 (62.50%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-208.50 EUR
Средняя прибыль:
543.83 EUR
Средний убыток:
-459.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 364.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 364.01 EUR (5)
Прирост в месяц:
-6.64%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 457.79 EUR
Максимальная:
3 569.38 EUR (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.99% (3 523.78 EUR)
По эквити:
0.92% (433.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTech100 11
XAUUSD 2
USDCHF 1
US30 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTech100 -4.7K
XAUUSD 605
USDCHF -300
US30 -482
AUDUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTech100 -5.9K
XAUUSD -27
USDCHF -116
US30 -790
AUDUSD 118
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 000.61 EUR
Худший трейд: -506 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 000.61 EUR
Макс. убыток в серии: -2 364.01 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SpiceProp-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
