Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
4 (25.00%)
Убыточных трейдов:
12 (75.00%)
Лучший трейд:
1 000.61 EUR
Худший трейд:
-506.11 EUR
Общая прибыль:
2 175.33 EUR (2 446 pips)
Общий убыток:
-5 511.28 EUR (9 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (1 000.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 000.61 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.42
Торговая активность:
12.67%
Макс. загрузка депозита:
56.82%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.93
Длинных трейдов:
6 (37.50%)
Коротких трейдов:
10 (62.50%)
Профит фактор:
0.39
Мат. ожидание:
-208.50 EUR
Средняя прибыль:
543.83 EUR
Средний убыток:
-459.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 364.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 364.01 EUR (5)
Прирост в месяц:
-6.64%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 457.79 EUR
Максимальная:
3 569.38 EUR (7.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.99% (3 523.78 EUR)
По эквити:
0.92% (433.23 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTech100
|11
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|US30
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTech100
|-4.7K
|XAUUSD
|605
|USDCHF
|-300
|US30
|-482
|AUDUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTech100
|-5.9K
|XAUUSD
|-27
|USDCHF
|-116
|US30
|-790
|AUDUSD
|118
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +1 000.61 EUR
Худший трейд: -506 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 000.61 EUR
Макс. убыток в серии: -2 364.01 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SpiceProp-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
