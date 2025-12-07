SinaisSeções
Marius-constantin Boboc

Mao2

Marius-constantin Boboc
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -7%
SpiceProp-Trade
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
4 (23.52%)
Negociações com perda:
13 (76.47%)
Melhor negociação:
1 000.61 EUR
Pior negociação:
-506.11 EUR
Lucro bruto:
2 175.33 EUR (2 448 pips)
Perda bruta:
-5 513.01 EUR (9 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (1 000.61 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 000.61 EUR (1)
Índice de Sharpe:
-0.40
Atividade de negociação:
10.10%
Depósito máximo carregado:
56.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.94
Negociações longas:
6 (35.29%)
Negociações curtas:
11 (64.71%)
Fator de lucro:
0.39
Valor esperado:
-196.33 EUR
Lucro médio:
543.83 EUR
Perda média:
-424.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 364.01 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 364.01 EUR (5)
Crescimento mensal:
-6.64%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 457.79 EUR
Máximo:
3 569.38 EUR (7.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.99% (3 523.78 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.92% (433.23 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTech100 12
XAUUSD 2
USDCHF 1
US30 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTech100 -4.7K
XAUUSD 605
USDCHF -300
US30 -482
AUDUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTech100 -5.9K
XAUUSD -27
USDCHF -116
US30 -790
AUDUSD 118
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 000.61 EUR
Pior negociação: -506 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 000.61 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 364.01 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SpiceProp-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.16 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.