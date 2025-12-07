- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
4 (23.52%)
Negociações com perda:
13 (76.47%)
Melhor negociação:
1 000.61 EUR
Pior negociação:
-506.11 EUR
Lucro bruto:
2 175.33 EUR (2 448 pips)
Perda bruta:
-5 513.01 EUR (9 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (1 000.61 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 000.61 EUR (1)
Índice de Sharpe:
-0.40
Atividade de negociação:
10.10%
Depósito máximo carregado:
56.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.94
Negociações longas:
6 (35.29%)
Negociações curtas:
11 (64.71%)
Fator de lucro:
0.39
Valor esperado:
-196.33 EUR
Lucro médio:
543.83 EUR
Perda média:
-424.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 364.01 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 364.01 EUR (5)
Crescimento mensal:
-6.64%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 457.79 EUR
Máximo:
3 569.38 EUR (7.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.99% (3 523.78 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.92% (433.23 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTech100
|12
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|US30
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTech100
|-4.7K
|XAUUSD
|605
|USDCHF
|-300
|US30
|-482
|AUDUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTech100
|-5.9K
|XAUUSD
|-27
|USDCHF
|-116
|US30
|-790
|AUDUSD
|118
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 000.61 EUR
Pior negociação: -506 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 000.61 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 364.01 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SpiceProp-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
USD
47K
EUR
EUR
4
76%
17
23%
10%
0.39
-196.33
EUR
EUR
7%
1:100