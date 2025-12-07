信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mao2
Marius-constantin Boboc

Mao2

Marius-constantin Boboc
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
SpiceProp-Trade
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
4 (25.00%)
亏损交易:
12 (75.00%)
最好交易:
1 000.61 EUR
最差交易:
-506.11 EUR
毛利:
2 175.33 EUR (2 446 pips)
毛利亏损:
-5 511.28 EUR (9 204 pips)
最大连续赢利:
1 (1 000.61 EUR)
最大连续盈利:
1 000.61 EUR (1)
夏普比率:
-0.42
交易活动:
12.67%
最大入金加载:
56.82%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.93
长期交易:
6 (37.50%)
短期交易:
10 (62.50%)
利润因子:
0.39
预期回报:
-208.50 EUR
平均利润:
543.83 EUR
平均损失:
-459.27 EUR
最大连续失误:
5 (-2 364.01 EUR)
最大连续亏损:
-2 364.01 EUR (5)
每月增长:
-6.64%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
3 457.79 EUR
最大值:
3 569.38 EUR (7.09%)
相对跌幅:
结余:
6.99% (3 523.78 EUR)
净值:
0.92% (433.23 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTech100 11
XAUUSD 2
USDCHF 1
US30 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTech100 -4.7K
XAUUSD 605
USDCHF -300
US30 -482
AUDUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTech100 -5.9K
XAUUSD -27
USDCHF -116
US30 -790
AUDUSD 118
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 000.61 EUR
最差交易: -506 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 000.61 EUR
最大连续亏损: -2 364.01 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SpiceProp-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.16 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
