Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
111.59 EUR
Worst Trade:
-497.52 EUR
Profitto lordo:
111.59 EUR (385 pips)
Perdita lorda:
-1 680.19 EUR (2 181 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (111.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
111.59 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-1.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-313.72 EUR
Profitto medio:
111.59 EUR
Perdita media:
-420.05 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1 680.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 680.19 EUR (4)
Crescita mensile:
-3.12%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 568.60 EUR
Massimale:
1 680.19 EUR (3.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTech100
|3
|USDCHF
|1
|US30
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTech100
|-1K
|USDCHF
|-300
|US30
|-482
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTech100
|-890
|USDCHF
|-116
|US30
|-790
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +111.59 EUR
Worst Trade: -498 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +111.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 680.19 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SpiceProp-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
