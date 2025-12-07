SegnaliSezioni
Marius-constantin Boboc

Mao2

Marius-constantin Boboc
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
SpiceProp-Trade
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
111.59 EUR
Worst Trade:
-497.52 EUR
Profitto lordo:
111.59 EUR (385 pips)
Perdita lorda:
-1 680.19 EUR (2 181 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (111.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
111.59 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-1.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-313.72 EUR
Profitto medio:
111.59 EUR
Perdita media:
-420.05 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1 680.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 680.19 EUR (4)
Crescita mensile:
-3.12%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 568.60 EUR
Massimale:
1 680.19 EUR (3.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTech100 3
USDCHF 1
US30 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTech100 -1K
USDCHF -300
US30 -482
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTech100 -890
USDCHF -116
US30 -790
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.59 EUR
Worst Trade: -498 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +111.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 680.19 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SpiceProp-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
