- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
4 (23.52%)
損失トレード:
13 (76.47%)
ベストトレード:
1 000.61 EUR
最悪のトレード:
-506.11 EUR
総利益:
2 175.33 EUR (2 448 pips)
総損失:
-5 513.01 EUR (9 204 pips)
最大連続の勝ち:
1 (1 000.61 EUR)
最大連続利益:
1 000.61 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.40
取引アクティビティ:
10.10%
最大入金額:
56.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
6 (35.29%)
短いトレード:
11 (64.71%)
プロフィットファクター:
0.39
期待されたペイオフ:
-196.33 EUR
平均利益:
543.83 EUR
平均損失:
-424.08 EUR
最大連続の負け:
5 (-2 364.01 EUR)
最大連続損失:
-2 364.01 EUR (5)
月間成長:
-6.64%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 457.79 EUR
最大の:
3 569.38 EUR (7.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.99% (3 523.78 EUR)
エクイティによる:
0.92% (433.23 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTech100
|12
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|US30
|1
|AUDUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTech100
|-4.7K
|XAUUSD
|605
|USDCHF
|-300
|US30
|-482
|AUDUSD
|1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTech100
|-5.9K
|XAUUSD
|-27
|USDCHF
|-116
|US30
|-790
|AUDUSD
|118
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 000.61 EUR
最悪のトレード: -506 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 000.61 EUR
最大連続損失: -2 364.01 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SpiceProp-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
30 USD/月
-7%
0
0
USD
USD
47K
EUR
EUR
4
76%
17
23%
10%
0.39
-196.33
EUR
EUR
7%
1:100