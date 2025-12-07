シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mao2
Marius-constantin Boboc

Mao2

Marius-constantin Boboc
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
SpiceProp-Trade
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
4 (23.52%)
損失トレード:
13 (76.47%)
ベストトレード:
1 000.61 EUR
最悪のトレード:
-506.11 EUR
総利益:
2 175.33 EUR (2 448 pips)
総損失:
-5 513.01 EUR (9 204 pips)
最大連続の勝ち:
1 (1 000.61 EUR)
最大連続利益:
1 000.61 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.40
取引アクティビティ:
10.10%
最大入金額:
56.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
6 (35.29%)
短いトレード:
11 (64.71%)
プロフィットファクター:
0.39
期待されたペイオフ:
-196.33 EUR
平均利益:
543.83 EUR
平均損失:
-424.08 EUR
最大連続の負け:
5 (-2 364.01 EUR)
最大連続損失:
-2 364.01 EUR (5)
月間成長:
-6.64%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 457.79 EUR
最大の:
3 569.38 EUR (7.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.99% (3 523.78 EUR)
エクイティによる:
0.92% (433.23 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTech100 12
XAUUSD 2
USDCHF 1
US30 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTech100 -4.7K
XAUUSD 605
USDCHF -300
US30 -482
AUDUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTech100 -5.9K
XAUUSD -27
USDCHF -116
US30 -790
AUDUSD 118
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 000.61 EUR
最悪のトレード: -506 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 000.61 EUR
最大連続損失: -2 364.01 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SpiceProp-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.16 01:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
