Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro MT4 I

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 540
Kârla kapanan işlemler:
3 206 (70.61%)
Zararla kapanan işlemler:
1 334 (29.38%)
En iyi işlem:
797.43 USD
En kötü işlem:
-142.24 USD
Brüt kâr:
29 661.90 USD (952 705 pips)
Brüt zarar:
-15 725.66 USD (962 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (44.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 269.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.27%
Maks. mevduat yükü:
8.39%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
295
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
15.79
Alış işlemleri:
1 779 (39.19%)
Satış işlemleri:
2 761 (60.81%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
9.25 USD
Ortalama zarar:
-11.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-874.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-882.45 USD (9)
Aylık büyüme:
41.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
882.45 USD (6.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.74% (874.64 USD)
Varlığa göre:
16.83% (2 025.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4540
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +797.43 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +44.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -874.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
7.83 × 543
RoboForex-ProCent-8
9.56 × 57
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
ICMarketsSC-Live17
14.67 × 3
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.