- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 540
Kârla kapanan işlemler:
3 206 (70.61%)
Zararla kapanan işlemler:
1 334 (29.38%)
En iyi işlem:
797.43 USD
En kötü işlem:
-142.24 USD
Brüt kâr:
29 661.90 USD (952 705 pips)
Brüt zarar:
-15 725.66 USD (962 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (44.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 269.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.27%
Maks. mevduat yükü:
8.39%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
295
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
15.79
Alış işlemleri:
1 779 (39.19%)
Satış işlemleri:
2 761 (60.81%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
9.25 USD
Ortalama zarar:
-11.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-874.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-882.45 USD (9)
Aylık büyüme:
41.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
882.45 USD (6.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.74% (874.64 USD)
Varlığa göre:
16.83% (2 025.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4540
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +797.43 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +44.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -874.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.83 × 543
|
RoboForex-ProCent-8
|9.56 × 57
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
ICMarketsSC-Live17
|14.67 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
68%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
7
100%
4 540
70%
98%
1.88
3.07
USD
USD
20%
1:500