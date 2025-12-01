SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AFSID Metal Hunter Pro MT4 I
Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro MT4 I

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 68%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 540
Profit Trade:
3 206 (70.61%)
Loss Trade:
1 334 (29.38%)
Best Trade:
797.43 USD
Worst Trade:
-142.24 USD
Profitto lordo:
29 661.90 USD (952 705 pips)
Perdita lorda:
-15 725.66 USD (962 632 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (44.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 269.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.27%
Massimo carico di deposito:
8.39%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
295
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
15.79
Long Trade:
1 779 (39.19%)
Short Trade:
2 761 (60.81%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
9.25 USD
Perdita media:
-11.79 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-874.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-882.45 USD (9)
Crescita mensile:
41.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
882.45 USD (6.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.74% (874.64 USD)
Per equità:
16.83% (2 025.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4540
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +797.43 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +44.02 USD
Massima perdita consecutiva: -874.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
7.83 × 543
RoboForex-ProCent-8
9.56 × 57
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
ICMarketsSC-Live17
14.67 × 3
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.