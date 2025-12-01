- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
4 540
Profit Trade:
3 206 (70.61%)
Loss Trade:
1 334 (29.38%)
Best Trade:
797.43 USD
Worst Trade:
-142.24 USD
Profitto lordo:
29 661.90 USD (952 705 pips)
Perdita lorda:
-15 725.66 USD (962 632 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (44.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 269.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.27%
Massimo carico di deposito:
8.39%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
295
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
15.79
Long Trade:
1 779 (39.19%)
Short Trade:
2 761 (60.81%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
9.25 USD
Perdita media:
-11.79 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-874.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-882.45 USD (9)
Crescita mensile:
41.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
882.45 USD (6.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.74% (874.64 USD)
Per equità:
16.83% (2 025.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4540
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +797.43 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +44.02 USD
Massima perdita consecutiva: -874.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.83 × 543
|
RoboForex-ProCent-8
|9.56 × 57
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
ICMarketsSC-Live17
|14.67 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
