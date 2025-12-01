SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFSID Metal Hunter Pro MT4 I
Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro MT4 I

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 540
Bénéfice trades:
3 206 (70.61%)
Perte trades:
1 334 (29.38%)
Meilleure transaction:
797.43 USD
Pire transaction:
-142.24 USD
Bénéfice brut:
29 661.90 USD (952 705 pips)
Perte brute:
-15 725.66 USD (962 632 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (44.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 269.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.27%
Charge de dépôt maximale:
8.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
295
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
15.79
Longs trades:
1 779 (39.19%)
Courts trades:
2 761 (60.81%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
9.25 USD
Perte moyenne:
-11.79 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-874.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-882.45 USD (9)
Croissance mensuelle:
41.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
882.45 USD (6.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.74% (874.64 USD)
Par fonds propres:
16.83% (2 025.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4540
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +797.43 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +44.02 USD
Perte consécutive maximale: -874.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
7.83 × 543
RoboForex-ProCent-8
9.56 × 57
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
ICMarketsSC-Live17
14.67 × 3
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

