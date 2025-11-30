- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
23.84 USD
En kötü işlem:
-47.78 USD
Brüt kâr:
35.48 USD (268 pips)
Brüt zarar:
-232.91 USD (1 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (23.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.84 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.69
Alım-satım etkinliği:
97.84%
Maks. mevduat yükü:
101.89%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
2 (20.00%)
Satış işlemleri:
8 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.15
Beklenen getiri:
-19.74 USD
Ortalama kâr:
11.83 USD
Ortalama zarar:
-33.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-110.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.68 USD (4)
Aylık büyüme:
-40.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
201.64 USD
Maksimum:
201.64 USD (43.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.79% (193.79 USD)
Varlığa göre:
18.34% (65.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-52
|AUDUSD
|-25
|USDCHF
|-29
|AUDNZD
|-27
|USDCAD
|-16
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|-49
|GBPCHF
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-324
|AUDUSD
|-100
|USDCHF
|-148
|AUDNZD
|-147
|USDCAD
|-232
|GBPUSD
|41
|NZDUSD
|-237
|GBPCHF
|79
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.84 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.78 × 59
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
USD
266
USD
USD
1
100%
10
30%
98%
0.15
-19.74
USD
USD
42%
1:500