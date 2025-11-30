- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
149
Negociações com lucro:
51 (34.22%)
Negociações com perda:
98 (65.77%)
Melhor negociação:
172.56 USD
Pior negociação:
-78.70 USD
Lucro bruto:
2 942.79 USD (689 269 pips)
Perda bruta:
-3 207.92 USD (588 716 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (351.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
351.62 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
101.89%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
69 (46.31%)
Negociações curtas:
80 (53.69%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-1.78 USD
Lucro médio:
57.70 USD
Perda média:
-32.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-265.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-290.88 USD (9)
Crescimento mensal:
-56.59%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
322.84 USD
Máximo:
859.25 USD (81.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.94% (859.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.06% (87.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|11
|UKBRENT
|10
|EURUSD
|9
|ETHUSD
|9
|GBPJPY
|8
|SPX
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|7
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|7
|XAGUSD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD
|-410
|USDCAD
|-138
|AUDUSD
|-231
|EURJPY
|220
|UKBRENT
|-32
|EURUSD
|82
|ETHUSD
|-56
|GBPJPY
|-112
|SPX
|-127
|BTCUSD
|-88
|USDCHF
|153
|GBPCHF
|210
|EURCAD
|65
|XAGUSD
|-52
|AUDNZD
|-92
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|241
|XAUUSD
|-27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD
|-2.1K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.7K
|UKBRENT
|-116
|EURUSD
|511
|ETHUSD
|4.9K
|GBPJPY
|-2.4K
|SPX
|-803
|BTCUSD
|96K
|USDCHF
|1.1K
|GBPCHF
|1.4K
|EURCAD
|852
|XAGUSD
|-1K
|AUDNZD
|-651
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|3.5K
|XAUUSD
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.21 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 579
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.41 × 213
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.82 × 17
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Sem comentários
