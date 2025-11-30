SinaisSeções
Pavel Dvurechenskii

Paveldvlip

Pavel Dvurechenskii
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -57%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
149
Negociações com lucro:
51 (34.22%)
Negociações com perda:
98 (65.77%)
Melhor negociação:
172.56 USD
Pior negociação:
-78.70 USD
Lucro bruto:
2 942.79 USD (689 269 pips)
Perda bruta:
-3 207.92 USD (588 716 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (351.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
351.62 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
101.89%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
69 (46.31%)
Negociações curtas:
80 (53.69%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-1.78 USD
Lucro médio:
57.70 USD
Perda média:
-32.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-265.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-290.88 USD (9)
Crescimento mensal:
-56.59%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
322.84 USD
Máximo:
859.25 USD (81.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.94% (859.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.06% (87.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDUSD 11
EURJPY 11
UKBRENT 10
EURUSD 9
ETHUSD 9
GBPJPY 8
SPX 8
BTCUSD 8
USDCHF 7
GBPCHF 7
EURCAD 7
XAGUSD 7
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSD -410
USDCAD -138
AUDUSD -231
EURJPY 220
UKBRENT -32
EURUSD 82
ETHUSD -56
GBPJPY -112
SPX -127
BTCUSD -88
USDCHF 153
GBPCHF 210
EURCAD 65
XAGUSD -52
AUDNZD -92
GBPUSD 132
USDJPY 241
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSD -2.1K
USDCAD -1.2K
AUDUSD -1.1K
EURJPY 2.7K
UKBRENT -116
EURUSD 511
ETHUSD 4.9K
GBPJPY -2.4K
SPX -803
BTCUSD 96K
USDCHF 1.1K
GBPCHF 1.4K
EURCAD 852
XAGUSD -1K
AUDNZD -651
GBPUSD 1.2K
USDJPY 3.5K
XAUUSD -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +172.56 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +351.62 USD
Máxima perda consecutiva: -265.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.21 × 14
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.09 × 579
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
LiteFinance-MT5-Live
2.41 × 213
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.82 × 17
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Sem comentários
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 09:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

