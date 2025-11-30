- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
23.84 USD
Worst Trade:
-47.78 USD
Profitto lordo:
35.48 USD (268 pips)
Perdita lorda:
-232.91 USD (1 336 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (23.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.84 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.69
Attività di trading:
97.84%
Massimo carico di deposito:
101.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-19.74 USD
Profitto medio:
11.83 USD
Perdita media:
-33.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-110.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.68 USD (4)
Crescita mensile:
-40.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.64 USD
Massimale:
201.64 USD (43.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.79% (193.79 USD)
Per equità:
18.34% (65.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-52
|AUDUSD
|-25
|USDCHF
|-29
|AUDNZD
|-27
|USDCAD
|-16
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|-49
|GBPCHF
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-324
|AUDUSD
|-100
|USDCHF
|-148
|AUDNZD
|-147
|USDCAD
|-232
|GBPUSD
|41
|NZDUSD
|-237
|GBPCHF
|79
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.84 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.84 USD
Massima perdita consecutiva: -110.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.78 × 59
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
266
USD
USD
1
100%
10
30%
98%
0.15
-19.74
USD
USD
42%
1:500