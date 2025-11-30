SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Paveldvlip
Pavel Dvurechenskii

Paveldvlip

Pavel Dvurechenskii
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
23.84 USD
Worst Trade:
-47.78 USD
Profitto lordo:
35.48 USD (268 pips)
Perdita lorda:
-232.91 USD (1 336 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (23.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.84 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.69
Attività di trading:
97.84%
Massimo carico di deposito:
101.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.15
Profitto previsto:
-19.74 USD
Profitto medio:
11.83 USD
Perdita media:
-33.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-110.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.68 USD (4)
Crescita mensile:
-40.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.64 USD
Massimale:
201.64 USD (43.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.79% (193.79 USD)
Per equità:
18.34% (65.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
AUDNZD 1
USDCAD 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -52
AUDUSD -25
USDCHF -29
AUDNZD -27
USDCAD -16
GBPUSD 3
NZDUSD -49
GBPCHF 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -324
AUDUSD -100
USDCHF -148
AUDNZD -147
USDCAD -232
GBPUSD 41
NZDUSD -237
GBPCHF 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.84 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.84 USD
Massima perdita consecutiva: -110.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
LiteFinance-MT5-Live
0.78 × 59
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Non ci sono recensioni
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 09:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
