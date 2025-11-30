SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Paveldvlip
Pavel Dvurechenskii

Paveldvlip

Pavel Dvurechenskii
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -57%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
149
Gewinntrades:
51 (34.22%)
Verlusttrades:
98 (65.77%)
Bester Trade:
172.56 USD
Schlechtester Trade:
-78.70 USD
Bruttoprofit:
2 942.79 USD (689 269 pips)
Bruttoverlust:
-3 210.25 USD (588 716 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (351.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
351.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.85%
Max deposit load:
101.89%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
69 (46.31%)
Short-Positionen:
80 (53.69%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-265.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-290.88 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-56.59%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
322.84 USD
Maximaler:
861.58 USD (81.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.94% (859.28 USD)
Kapital:
22.06% (87.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDUSD 11
EURJPY 11
UKBRENT 10
EURUSD 9
ETHUSD 9
GBPJPY 8
SPX 8
BTCUSD 8
USDCHF 7
GBPCHF 7
EURCAD 7
XAGUSD 7
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSD -410
USDCAD -138
AUDUSD -231
EURJPY 220
UKBRENT -32
EURUSD 82
ETHUSD -56
GBPJPY -112
SPX -127
BTCUSD -88
USDCHF 153
GBPCHF 210
EURCAD 65
XAGUSD -52
AUDNZD -92
GBPUSD 132
USDJPY 241
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSD -2.1K
USDCAD -1.2K
AUDUSD -1.1K
EURJPY 2.7K
UKBRENT -116
EURUSD 511
ETHUSD 4.9K
GBPJPY -2.4K
SPX -803
BTCUSD 96K
USDCHF 1.1K
GBPCHF 1.4K
EURCAD 852
XAGUSD -1K
AUDNZD -651
GBPUSD 1.2K
USDJPY 3.5K
XAUUSD -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +172.56 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +351.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -265.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.21 × 14
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.09 × 579
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
LiteFinance-MT5-Live
2.41 × 213
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.82 × 17
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Keine Bewertungen
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 09:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
