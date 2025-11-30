- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
149
Gewinntrades:
51 (34.22%)
Verlusttrades:
98 (65.77%)
Bester Trade:
172.56 USD
Schlechtester Trade:
-78.70 USD
Bruttoprofit:
2 942.79 USD (689 269 pips)
Bruttoverlust:
-3 210.25 USD (588 716 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (351.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
351.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.85%
Max deposit load:
101.89%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
69 (46.31%)
Short-Positionen:
80 (53.69%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-265.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-290.88 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-56.59%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
322.84 USD
Maximaler:
861.58 USD (81.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.94% (859.28 USD)
Kapital:
22.06% (87.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|11
|UKBRENT
|10
|EURUSD
|9
|ETHUSD
|9
|GBPJPY
|8
|SPX
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|7
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|7
|XAGUSD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSD
|-410
|USDCAD
|-138
|AUDUSD
|-231
|EURJPY
|220
|UKBRENT
|-32
|EURUSD
|82
|ETHUSD
|-56
|GBPJPY
|-112
|SPX
|-127
|BTCUSD
|-88
|USDCHF
|153
|GBPCHF
|210
|EURCAD
|65
|XAGUSD
|-52
|AUDNZD
|-92
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|241
|XAUUSD
|-27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSD
|-2.1K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.7K
|UKBRENT
|-116
|EURUSD
|511
|ETHUSD
|4.9K
|GBPJPY
|-2.4K
|SPX
|-803
|BTCUSD
|96K
|USDCHF
|1.1K
|GBPCHF
|1.4K
|EURCAD
|852
|XAGUSD
|-1K
|AUDNZD
|-651
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|3.5K
|XAUUSD
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +172.56 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +351.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -265.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.21 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 579
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.41 × 213
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.82 × 17
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
-57%
0
0
USD
USD
197
USD
USD
4
87%
149
34%
99%
0.91
-1.80
USD
USD
81%
1:500