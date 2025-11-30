SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Paveldvlip
Pavel Dvurechenskii

Paveldvlip

Pavel Dvurechenskii
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -57%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
149
Transacciones Rentables:
51 (34.22%)
Transacciones Irrentables:
98 (65.77%)
Mejor transacción:
172.56 USD
Peor transacción:
-78.70 USD
Beneficio Bruto:
2 942.79 USD (689 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 207.92 USD (588 716 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (351.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
351.62 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
98.85%
Carga máxima del depósito:
101.89%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
69 (46.31%)
Transacciones Cortas:
80 (53.69%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-1.78 USD
Beneficio medio:
57.70 USD
Pérdidas medias:
-32.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-265.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-290.88 USD (9)
Crecimiento al mes:
-56.59%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
322.84 USD
Máxima:
859.25 USD (81.23%)
Reducción relativa:
De balance:
80.94% (859.28 USD)
De fondos:
22.06% (87.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDUSD 11
EURJPY 11
UKBRENT 10
EURUSD 9
ETHUSD 9
GBPJPY 8
SPX 8
BTCUSD 8
USDCHF 7
GBPCHF 7
EURCAD 7
XAGUSD 7
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD -410
USDCAD -138
AUDUSD -231
EURJPY 220
UKBRENT -32
EURUSD 82
ETHUSD -56
GBPJPY -112
SPX -127
BTCUSD -88
USDCHF 153
GBPCHF 210
EURCAD 65
XAGUSD -52
AUDNZD -92
GBPUSD 132
USDJPY 241
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD -2.1K
USDCAD -1.2K
AUDUSD -1.1K
EURJPY 2.7K
UKBRENT -116
EURUSD 511
ETHUSD 4.9K
GBPJPY -2.4K
SPX -803
BTCUSD 96K
USDCHF 1.1K
GBPCHF 1.4K
EURCAD 852
XAGUSD -1K
AUDNZD -651
GBPUSD 1.2K
USDJPY 3.5K
XAUUSD -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +172.56 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +351.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -265.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.21 × 14
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.09 × 579
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
LiteFinance-MT5-Live
2.41 × 213
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.82 × 17
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
No hay comentarios
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 09:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Paveldvlip
100 USD al mes
-57%
0
0
USD
199
USD
4
87%
149
34%
99%
0.91
-1.78
USD
81%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.