- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
51 (34.45%)
Убыточных трейдов:
97 (65.54%)
Лучший трейд:
172.56 USD
Худший трейд:
-78.70 USD
Общая прибыль:
2 942.79 USD (689 269 pips)
Общий убыток:
-3 207.30 USD (588 707 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (351.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
351.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
101.89%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
69 (46.62%)
Коротких трейдов:
79 (53.38%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.79 USD
Средняя прибыль:
57.70 USD
Средний убыток:
-33.06 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-265.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-290.88 USD (9)
Прирост в месяц:
-56.45%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.84 USD
Максимальная:
858.63 USD (81.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.94% (859.28 USD)
По эквити:
22.06% (87.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|13
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|11
|USDCAD
|10
|UKBRENT
|10
|EURUSD
|9
|ETHUSD
|9
|GBPJPY
|8
|SPX
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|7
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|7
|XAGUSD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|-410
|AUDUSD
|-231
|EURJPY
|220
|USDCAD
|-137
|UKBRENT
|-32
|EURUSD
|82
|ETHUSD
|-56
|GBPJPY
|-112
|SPX
|-127
|BTCUSD
|-88
|USDCHF
|153
|GBPCHF
|210
|EURCAD
|65
|XAGUSD
|-52
|AUDNZD
|-92
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|241
|XAUUSD
|-27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|-2.1K
|AUDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.7K
|USDCAD
|-1.2K
|UKBRENT
|-116
|EURUSD
|511
|ETHUSD
|4.9K
|GBPJPY
|-2.4K
|SPX
|-803
|BTCUSD
|96K
|USDCHF
|1.1K
|GBPCHF
|1.4K
|EURCAD
|852
|XAGUSD
|-1K
|AUDNZD
|-651
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|3.5K
|XAUUSD
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +172.56 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +351.62 USD
Макс. убыток в серии: -265.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.21 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 579
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.41 × 213
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.82 × 17
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Нет отзывов
