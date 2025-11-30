СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Paveldvlip
Pavel Dvurechenskii

Paveldvlip

Pavel Dvurechenskii
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -56%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
51 (34.45%)
Убыточных трейдов:
97 (65.54%)
Лучший трейд:
172.56 USD
Худший трейд:
-78.70 USD
Общая прибыль:
2 942.79 USD (689 269 pips)
Общий убыток:
-3 207.30 USD (588 707 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (351.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
351.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
101.89%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
69 (46.62%)
Коротких трейдов:
79 (53.38%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.79 USD
Средняя прибыль:
57.70 USD
Средний убыток:
-33.06 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-265.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-290.88 USD (9)
Прирост в месяц:
-56.45%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.84 USD
Максимальная:
858.63 USD (81.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.94% (859.28 USD)
По эквити:
22.06% (87.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 13
AUDUSD 11
EURJPY 11
USDCAD 10
UKBRENT 10
EURUSD 9
ETHUSD 9
GBPJPY 8
SPX 8
BTCUSD 8
USDCHF 7
GBPCHF 7
EURCAD 7
XAGUSD 7
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD -410
AUDUSD -231
EURJPY 220
USDCAD -137
UKBRENT -32
EURUSD 82
ETHUSD -56
GBPJPY -112
SPX -127
BTCUSD -88
USDCHF 153
GBPCHF 210
EURCAD 65
XAGUSD -52
AUDNZD -92
GBPUSD 132
USDJPY 241
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD -2.1K
AUDUSD -1.1K
EURJPY 2.7K
USDCAD -1.2K
UKBRENT -116
EURUSD 511
ETHUSD 4.9K
GBPJPY -2.4K
SPX -803
BTCUSD 96K
USDCHF 1.1K
GBPCHF 1.4K
EURCAD 852
XAGUSD -1K
AUDNZD -651
GBPUSD 1.2K
USDJPY 3.5K
XAUUSD -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +172.56 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +351.62 USD
Макс. убыток в серии: -265.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.21 × 14
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.09 × 579
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
LiteFinance-MT5-Live
2.41 × 213
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.82 × 17
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
Нет отзывов
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 09:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Paveldvlip
100 USD в месяц
-56%
0
0
USD
199
USD
4
87%
148
34%
99%
0.91
-1.79
USD
81%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.