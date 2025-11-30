信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Paveldvlip
Pavel Dvurechenskii

Paveldvlip

Pavel Dvurechenskii
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -56%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
148
盈利交易:
51 (34.45%)
亏损交易:
97 (65.54%)
最好交易:
172.56 USD
最差交易:
-78.70 USD
毛利:
2 942.79 USD (689 269 pips)
毛利亏损:
-3 207.30 USD (588 707 pips)
最大连续赢利:
5 (351.62 USD)
最大连续盈利:
351.62 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
101.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
51
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.31
长期交易:
69 (46.62%)
短期交易:
79 (53.38%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.79 USD
平均利润:
57.70 USD
平均损失:
-33.06 USD
最大连续失误:
11 (-265.37 USD)
最大连续亏损:
-290.88 USD (9)
每月增长:
-56.45%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
322.84 USD
最大值:
858.63 USD (81.17%)
相对跌幅:
结余:
80.94% (859.28 USD)
净值:
22.06% (87.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSD 13
AUDUSD 11
EURJPY 11
USDCAD 10
UKBRENT 10
EURUSD 9
ETHUSD 9
GBPJPY 8
SPX 8
BTCUSD 8
USDCHF 7
GBPCHF 7
EURCAD 7
XAGUSD 7
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 6
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSD -410
AUDUSD -231
EURJPY 220
USDCAD -137
UKBRENT -32
EURUSD 82
ETHUSD -56
GBPJPY -112
SPX -127
BTCUSD -88
USDCHF 153
GBPCHF 210
EURCAD 65
XAGUSD -52
AUDNZD -92
GBPUSD 132
USDJPY 241
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSD -2.1K
AUDUSD -1.1K
EURJPY 2.7K
USDCAD -1.2K
UKBRENT -116
EURUSD 511
ETHUSD 4.9K
GBPJPY -2.4K
SPX -803
BTCUSD 96K
USDCHF 1.1K
GBPCHF 1.4K
EURCAD 852
XAGUSD -1K
AUDNZD -651
GBPUSD 1.2K
USDJPY 3.5K
XAUUSD -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +172.56 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +351.62 USD
最大连续亏损: -265.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.21 × 14
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.09 × 579
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
LiteFinance-MT5-Live
2.41 × 213
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.82 × 17
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
没有评论
2025.12.23 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 05:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 03:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 03:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 09:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Paveldvlip
每月100 USD
-56%
0
0
USD
199
USD
4
87%
148
34%
99%
0.91
-1.79
USD
81%
1:500
