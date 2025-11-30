- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
148
盈利交易:
51 (34.45%)
亏损交易:
97 (65.54%)
最好交易:
172.56 USD
最差交易:
-78.70 USD
毛利:
2 942.79 USD (689 269 pips)
毛利亏损:
-3 207.30 USD (588 707 pips)
最大连续赢利:
5 (351.62 USD)
最大连续盈利:
351.62 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
101.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
51
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.31
长期交易:
69 (46.62%)
短期交易:
79 (53.38%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.79 USD
平均利润:
57.70 USD
平均损失:
-33.06 USD
最大连续失误:
11 (-265.37 USD)
最大连续亏损:
-290.88 USD (9)
每月增长:
-56.45%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
322.84 USD
最大值:
858.63 USD (81.17%)
相对跌幅:
结余:
80.94% (859.28 USD)
净值:
22.06% (87.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|13
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|11
|USDCAD
|10
|UKBRENT
|10
|EURUSD
|9
|ETHUSD
|9
|GBPJPY
|8
|SPX
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|7
|GBPCHF
|7
|EURCAD
|7
|XAGUSD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|-410
|AUDUSD
|-231
|EURJPY
|220
|USDCAD
|-137
|UKBRENT
|-32
|EURUSD
|82
|ETHUSD
|-56
|GBPJPY
|-112
|SPX
|-127
|BTCUSD
|-88
|USDCHF
|153
|GBPCHF
|210
|EURCAD
|65
|XAGUSD
|-52
|AUDNZD
|-92
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|241
|XAUUSD
|-27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|-2.1K
|AUDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2.7K
|USDCAD
|-1.2K
|UKBRENT
|-116
|EURUSD
|511
|ETHUSD
|4.9K
|GBPJPY
|-2.4K
|SPX
|-803
|BTCUSD
|96K
|USDCHF
|1.1K
|GBPCHF
|1.4K
|EURCAD
|852
|XAGUSD
|-1K
|AUDNZD
|-651
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|3.5K
|XAUUSD
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +172.56 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +351.62 USD
最大连续亏损: -265.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.21 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 579
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.41 × 213
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.82 × 17
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Тестирование торгового робота, работающего по формациям.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-56%
0
0
USD
USD
199
USD
USD
4
87%
148
34%
99%
0.91
-1.79
USD
USD
81%
1:500