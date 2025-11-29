SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FPM HIGH RISK
Dhany Esperanza

FPM HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
15 (53.57%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (46.43%)
En iyi işlem:
5.06 USD
En kötü işlem:
-4.02 USD
Brüt kâr:
29.85 USD (3 045 pips)
Brüt zarar:
-27.00 USD (2 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
13 (46.43%)
Satış işlemleri:
15 (53.57%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-12.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.30 USD (8)
Aylık büyüme:
11.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.91 USD
Maksimum:
12.75 USD (50.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.r 23
GBPAUD.r 2
GBPCAD.r 2
GBPCHF.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.r 8
GBPAUD.r -1
GBPCAD.r -3
GBPCHF.r -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.r 898
GBPAUD.r -81
GBPCAD.r -429
GBPCHF.r -90
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.06 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
