- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
15 (53.57%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (46.43%)
En iyi işlem:
5.06 USD
En kötü işlem:
-4.02 USD
Brüt kâr:
29.85 USD (3 045 pips)
Brüt zarar:
-27.00 USD (2 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
13 (46.43%)
Satış işlemleri:
15 (53.57%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-12.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.30 USD (8)
Aylık büyüme:
11.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.91 USD
Maksimum:
12.75 USD (50.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|23
|GBPAUD.r
|2
|GBPCAD.r
|2
|GBPCHF.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.r
|8
|GBPAUD.r
|-1
|GBPCAD.r
|-3
|GBPCHF.r
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.r
|898
|GBPAUD.r
|-81
|GBPCAD.r
|-429
|GBPCHF.r
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.06 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
