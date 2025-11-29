- 成長
トレード:
50
利益トレード:
25 (50.00%)
損失トレード:
25 (50.00%)
ベストトレード:
6.65 USD
最悪のトレード:
-6.45 USD
総利益:
44.66 USD (4 631 pips)
総損失:
-54.19 USD (6 065 pips)
最大連続の勝ち:
8 (15.00 USD)
最大連続利益:
15.00 USD (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
34.05%
最大入金額:
32.07%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.65
長いトレード:
18 (36.00%)
短いトレード:
32 (64.00%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-2.17 USD
最大連続の負け:
8 (-12.30 USD)
最大連続損失:
-12.30 USD (8)
月間成長:
-40.96%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.91 USD
最大の:
14.72 USD (50.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.72% (12.70 USD)
エクイティによる:
31.48% (6.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|38
|GBPAUD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|GBPCHF.r
|2
|GBPNZD.r
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.r
|7
|GBPAUD.r
|-3
|GBPCAD.r
|-5
|GBPCHF.r
|-3
|GBPNZD.r
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.r
|933
|GBPAUD.r
|-447
|GBPCAD.r
|-615
|GBPCHF.r
|-202
|GBPNZD.r
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
