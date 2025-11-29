シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FPM HIGH RISK
Dhany Esperanza

FPM HIGH RISK

Dhany Esperanza
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -39%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
25 (50.00%)
損失トレード:
25 (50.00%)
ベストトレード:
6.65 USD
最悪のトレード:
-6.45 USD
総利益:
44.66 USD (4 631 pips)
総損失:
-54.19 USD (6 065 pips)
最大連続の勝ち:
8 (15.00 USD)
最大連続利益:
15.00 USD (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
34.05%
最大入金額:
32.07%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.65
長いトレード:
18 (36.00%)
短いトレード:
32 (64.00%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-2.17 USD
最大連続の負け:
8 (-12.30 USD)
最大連続損失:
-12.30 USD (8)
月間成長:
-40.96%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.91 USD
最大の:
14.72 USD (50.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.72% (12.70 USD)
エクイティによる:
31.48% (6.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD.r 38
GBPAUD.r 5
GBPCAD.r 4
GBPCHF.r 2
GBPNZD.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD.r 7
GBPAUD.r -3
GBPCAD.r -5
GBPCHF.r -3
GBPNZD.r -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD.r 933
GBPAUD.r -447
GBPCAD.r -615
GBPCHF.r -202
GBPNZD.r -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.65 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +15.00 USD
最大連続損失: -12.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 19:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 22:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
