Dhany Esperanza

FPM HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -39%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
25 (50.00%)
Negociações com perda:
25 (50.00%)
Melhor negociação:
6.65 USD
Pior negociação:
-6.45 USD
Lucro bruto:
44.66 USD (4 631 pips)
Perda bruta:
-54.19 USD (6 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (15.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.00 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
34.05%
Depósito máximo carregado:
32.07%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
18 (36.00%)
Negociações curtas:
32 (64.00%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-2.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-12.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.30 USD (8)
Crescimento mensal:
-40.96%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.91 USD
Máximo:
14.72 USD (50.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.72% (12.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.48% (6.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD.r 38
GBPAUD.r 5
GBPCAD.r 4
GBPCHF.r 2
GBPNZD.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD.r 7
GBPAUD.r -3
GBPCAD.r -5
GBPCHF.r -3
GBPNZD.r -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD.r 933
GBPAUD.r -447
GBPCAD.r -615
GBPCHF.r -202
GBPNZD.r -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.65 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +15.00 USD
Máxima perda consecutiva: -12.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 19:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 22:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
