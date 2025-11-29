SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FPM HIGH RISK
Dhany Esperanza

FPM HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -39%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
25 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
25 (50.00%)
Mejor transacción:
6.65 USD
Peor transacción:
-6.45 USD
Beneficio Bruto:
44.66 USD (4 631 pips)
Pérdidas Brutas:
-54.19 USD (6 065 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (15.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.00 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
34.05%
Carga máxima del depósito:
32.07%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
18 (36.00%)
Transacciones Cortas:
32 (64.00%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-0.19 USD
Beneficio medio:
1.79 USD
Pérdidas medias:
-2.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-12.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
-40.96%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.91 USD
Máxima:
14.72 USD (50.62%)
Reducción relativa:
De balance:
50.72% (12.70 USD)
De fondos:
31.48% (6.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD.r 38
GBPAUD.r 5
GBPCAD.r 4
GBPCHF.r 2
GBPNZD.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD.r 7
GBPAUD.r -3
GBPCAD.r -5
GBPCHF.r -3
GBPNZD.r -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD.r 933
GBPAUD.r -447
GBPCAD.r -615
GBPCHF.r -202
GBPNZD.r -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.65 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +15.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 19:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 22:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
