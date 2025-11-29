- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
28 (52.83%)
손실 거래:
25 (47.17%)
최고의 거래:
6.65 USD
최악의 거래:
-6.45 USD
총 수익:
52.73 USD (5 435 pips)
총 손실:
-54.29 USD (6 065 pips)
연속 최대 이익:
8 (15.00 USD)
연속 최대 이익:
15.00 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
31.12%
최대 입금량:
32.07%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
-0.11
롱(주식매수):
19 (35.85%)
숏(주식차입매도):
34 (64.15%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
1.88 USD
평균 손실:
-2.17 USD
연속 최대 손실:
8 (-12.30 USD)
연속 최대 손실:
-12.30 USD (8)
월별 성장률:
-17.90%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.91 USD
최대한의:
14.72 USD (50.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.72% (12.70 USD)
자본금별:
31.48% (6.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|41
|GBPAUD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|GBPCHF.r
|2
|GBPNZD.r
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD.r
|15
|GBPAUD.r
|-3
|GBPCAD.r
|-5
|GBPCHF.r
|-3
|GBPNZD.r
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD.r
|1.7K
|GBPAUD.r
|-447
|GBPCAD.r
|-615
|GBPCHF.r
|-202
|GBPNZD.r
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.65 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +15.00 USD
연속 최대 손실: -12.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
