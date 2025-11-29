- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
25 (50.00%)
亏损交易:
25 (50.00%)
最好交易:
6.65 USD
最差交易:
-6.45 USD
毛利:
44.66 USD (4 631 pips)
毛利亏损:
-54.19 USD (6 065 pips)
最大连续赢利:
8 (15.00 USD)
最大连续盈利:
15.00 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
34.05%
最大入金加载:
32.07%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.65
长期交易:
18 (36.00%)
短期交易:
32 (64.00%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-2.17 USD
最大连续失误:
8 (-12.30 USD)
最大连续亏损:
-12.30 USD (8)
每月增长:
-40.96%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
11.91 USD
最大值:
14.72 USD (50.62%)
相对跌幅:
结余:
50.72% (12.70 USD)
净值:
31.48% (6.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|38
|GBPAUD.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|GBPCHF.r
|2
|GBPNZD.r
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.r
|7
|GBPAUD.r
|-3
|GBPCAD.r
|-5
|GBPCHF.r
|-3
|GBPNZD.r
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.r
|933
|GBPAUD.r
|-447
|GBPCAD.r
|-615
|GBPCHF.r
|-202
|GBPNZD.r
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.65 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +15.00 USD
最大连续亏损: -12.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-39%
0
0
USD
USD
15
USD
USD
7
94%
50
50%
34%
0.82
-0.19
USD
USD
51%
1:500