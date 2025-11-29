信号部分
Dhany Esperanza

FPM HIGH RISK

Dhany Esperanza
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -39%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
50
盈利交易:
25 (50.00%)
亏损交易:
25 (50.00%)
最好交易:
6.65 USD
最差交易:
-6.45 USD
毛利:
44.66 USD (4 631 pips)
毛利亏损:
-54.19 USD (6 065 pips)
最大连续赢利:
8 (15.00 USD)
最大连续盈利:
15.00 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
34.05%
最大入金加载:
32.07%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.65
长期交易:
18 (36.00%)
短期交易:
32 (64.00%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-2.17 USD
最大连续失误:
8 (-12.30 USD)
最大连续亏损:
-12.30 USD (8)
每月增长:
-40.96%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
11.91 USD
最大值:
14.72 USD (50.62%)
相对跌幅:
结余:
50.72% (12.70 USD)
净值:
31.48% (6.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD.r 38
GBPAUD.r 5
GBPCAD.r 4
GBPCHF.r 2
GBPNZD.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD.r 7
GBPAUD.r -3
GBPCAD.r -5
GBPCHF.r -3
GBPNZD.r -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD.r 933
GBPAUD.r -447
GBPCAD.r -615
GBPCHF.r -202
GBPNZD.r -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.65 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +15.00 USD
最大连续亏损: -12.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 19:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 22:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
