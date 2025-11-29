SegnaliSezioni
Dhany Esperanza

FPM HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
15 (53.57%)
Loss Trade:
13 (46.43%)
Best Trade:
5.06 USD
Worst Trade:
-4.02 USD
Profitto lordo:
29.85 USD (3 045 pips)
Perdita lorda:
-27.00 USD (2 747 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
13 (46.43%)
Short Trade:
15 (53.57%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-12.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.30 USD (8)
Crescita mensile:
11.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.91 USD
Massimale:
12.75 USD (50.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.r 23
GBPAUD.r 2
GBPCAD.r 2
GBPCHF.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.r 8
GBPAUD.r -1
GBPCAD.r -3
GBPCHF.r -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.r 898
GBPAUD.r -81
GBPCAD.r -429
GBPCHF.r -90
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.06 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15.00 USD
Massima perdita consecutiva: -12.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.29 04:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 04:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
