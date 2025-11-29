- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
15 (53.57%)
Loss Trade:
13 (46.43%)
Best Trade:
5.06 USD
Worst Trade:
-4.02 USD
Profitto lordo:
29.85 USD (3 045 pips)
Perdita lorda:
-27.00 USD (2 747 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
13 (46.43%)
Short Trade:
15 (53.57%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-12.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.30 USD (8)
Crescita mensile:
11.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.91 USD
Massimale:
12.75 USD (50.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|23
|GBPAUD.r
|2
|GBPCAD.r
|2
|GBPCHF.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.r
|8
|GBPAUD.r
|-1
|GBPCAD.r
|-3
|GBPCHF.r
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.r
|898
|GBPAUD.r
|-81
|GBPCAD.r
|-429
|GBPCHF.r
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.06 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15.00 USD
Massima perdita consecutiva: -12.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
